Vede un uomo nella sua auto, spara e lo uccide. Poi fa una scoperta choc: il ladro aveva solo 13 anni

Nel cuore della notte ha sentito dei rumori provenire dall'esterno della propria casa a Washington, così ha deciso di uscire, preparato a qualsiasi evenienza, portando con sè la sua pistola, legalmente registrata. Quando è uscito il proprietario di casa ha trovato un ragazzo di 13 anni dentro ad un'auto, presumibilmente la sua, forse nel tentativo di rubarla. Il proprietario di casa avrebbe interagito con il ragazzo, stando al rapporto della polizia, prima di fare fuoco con l'arma, uccidendolo.

#FOX5DC AT 6:30 AND 7



4 a.m.: A homeowner on Quincy St NE sees car break-ins, tells police he confronted a 13-year-old Karon Blake & shot him during confrontation.



Police say the homeowner performed CPR til they arrived. Karon Blake later died.



I'm live from where it happened. pic.twitter.com/IaJFjy6ElF — David Kaplan (@DKaplanFox5DC) January 7, 2023

Ucciso per un'auto

La vittima, Karon Blake gravemento ferito, è stato subito portato in ospedale, ma è deceduto per il trauma. Secondo quanto riferito dalla polizia, il 13enne non avrebbe avuto armi addosso, ma secondo le autorità che stanno indagando, i lgiovane non avrebbe agito da solo. Infatti in prossimità del luogo del delitto, è stata rinvenuta un'auto rubata, mentre gli inquirenti sono convinti che c'erano altri due giovani complici, che dopo gli spari, si sono dati alla fuga a piedi, secondo il racconto di un testimone, che li avrebbe visti abbandonare l'auto appena rubata.

