Il mistero dell'isola fantasma che esiste su Google Maps e nelle antiche mappe ma...è scomparsa

Un'isola che dovrebbe esserci, ma è scomparsa: sembra un'idea partorita da Robert Louis Stevenson, ma si tratta di un intrigo del mondo reale. L'isola di Bermeja, infatti, dovrebbe trovarsi a 100 chilometri a nord-ovest della penisola dello Yucatan, anche secondo Google Maps: a 22 gradi, 33 minuti di latitudine nord e 91 gradi, 22 minuti di longitudine ovest. Ma, in quella posizione, non c'è nulla: si tratta di una vera e propria "isola fantasma".

Come riporta il giornale catalano La Vanguardia, sono tante le teorie del complotto ispirate da questa strana storia.

Si tratta di una faccenda di cui si parla da molti anni: si pensi che, verso la fine degli anni '90, l'amministrazione statunitense guidata da Bill Clinton avviò i negoziati con il presidente messicano Ernesto Zedillo sulla delimitazione della piattaforma continentale. La carta vincente della posizione messicana fu proprio l'Isola Bermeja. Nel 1997, il Messico inviò una nave oceanografica della Marina per localizzare l'isola nel punto in cui le mappe ne indicavano la presenza cartografiche indicavano la presenza di quest'isola. Ma l'atollo non c'era.

L'isola è presente nei rilievi cartografici dal 1570, come dimostrano alcune mappe dell'epoca e alcuni documenti portoghesi ritrovati dagli storici.

Le teorie

Ovviamente, tanti teorici del complotto si sono sbizzarriti sul web: c'è chi sostiene che sia stata un'ondata anomala a far sparire l'atollo; altri, invece, incolpano il riscaldamento globale. Ma l'ipotesi più fantasiosa è sicuramente quella che attribuisce la sparizione di Bermeja a un'operazione segreta della Cia, che aveva lo scopo di mettere in difficoltà il Messico. La Cia avrebbe utilizzato, secondo la tesi, una bomba all'idrogeno.

Un vero e proprio giallo, e probabilmente la risposta non arriverà mai.

