Kanye West, il concerto a Campovolo è un mistero? Si farà il 27 ottobre, cosa sta succedendo

Il concerto a Campovolo di Kanye West sembrava essere alle porte, la location c'era, i permessi anche, quello che mancava erano i biglietti, che non sono mai stati messi in vendita. L'ultima data fissata era il 27 ottobre, ma nulla di ufficiale. I fan hanno iniziato a chiedere di essere aggiornati sugli sviluppi dell'evento, ma tutto taceva, solo oggi una fonte ha rivelato che la scenografia è in via di smantellamento, facendo pensare che il concerto sia stato annullato.

Il mistero del concerto a Campovolo

Con Kanye non si sa mai, la speranza è l'ultima a morire, ma il dubbio c'è « che sia stata tutta una finzione?» si chiedono alcuni fan. Da Reggio Emilia, tutto tace, non ci sono notizie ufficiali: la data si avvicina senza certezze e l'ipotesi annullamento è sempre più probabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 19:46

