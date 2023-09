Venezia, Kanye West e Bianca Censori espulsi per "atti osceni a bordo": le foto hanno fatto il giro del mondo

Kanye West è stato paparazzato con la moglie Bianca Censori a Venezia. Alcuni momenti del loro giro in barca sono diventati virali e nelle ultime ore sono tantissime le ipotesi che girano sul perché il famoso artista stesse con il lato B in bella mostra. Kim Kardashian, ex moglie del rapper, pare sia molto imbarazzata dall'accaduto e si è detta preoccupata per l'immagine che l'ex marito e padre dei suoi figli stia dando in Italia. Ma scopriamo cosa è successo.

Kanye West e sua moglie Bianca Censori hanno fatto molto discutere l'opinione pubblica per gli outfit indossati a Firenze negli scorsi mesi, mentre oggi, tornano a far parlare di loro con una clip in barca che è già virale.

Nelle immagini, l'artisa ha il volto per metà coperto e un look molto scuro per distinguersi nella folla. I paparazzi, però, hanno rubato alcuni scatti dei due, a bordo di una barca, in quello che i maliziosi sostengono fosse un momento privato.

Scoperto con i pantaloni abbassati e, complice la giusta inquadratura, molti credono che si sia trattato di un attimo di intimità che si sarebbero concessi alle porte di Venezia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 13:25

