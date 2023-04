Bambino piange in aereo, passeggero s'infuria: «Quel figlio di pu****a ha pagato un extra per urlare?»

di Redazione Web

«Se il bambino urla, urlo anche io». È questa la frase che è stata pronunciata da un uomo che, durante il viaggio in aereo, ha dato sfogo a tutta la sua rabbia. Si tratterebbe di un volo della Southwest Airlness diretto a Orlando in Florida che si è poi trasformato in un vero e proprio incubo. La scena è stata immortalata da un altro passeggero e poi è stata caricata su Tiktok, diventando subito virale. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo El Pais.

Il passeggero furioso per le grida del bambino

L'episodio è stato ripreso in un video girato da un altro passeggero e subito è diventato virale sui social. A bordo dell'aereo, c'era un bambino che ha iniziato a piangere ininterrottamente per 40 minuti, cosa che ha infastidito un passeggero che, per ripicca, ha iniziato a urlare scatenando il caos.

Nonostante l'intervento del personale a bordo l'uomo ha continuato a dare in escandescenza. «Ho pagato un biglietto per avere un volo comodo. Quel bambino ha pianto per 40 minuti, dovete calmarlo», ha gridato il passeggero. Quando un assistente di volo ha chiesto al passeggero di abbassare i toni perché stava iniziando a gridare troppo, lui non ha esitato a rispondere. «Anche il bambino. Quel figlio di pu****a ha pagato un extra per urlare?».

I commenti

Una situazione del tutto anomala che ha spiazzato non solo i passeggeri ma soprattutto i numerosi utenti che hanno commentato il video su Tiktok. «Sicuramente non avrà figli. Ecco perché non ho mai viaggiato in aereo con i miei figli. Mi chiedo cosa sia successo al bambino che ha pianto così tanto», ha scritto un utente. «Urlando non risolve il problema. Povera moglie, sembra così imbarazzata». «Complimenti al ragazzo che ha filmato tutto ma continua a sorridere», ha scritto un altro utente.

