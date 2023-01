Bambino di due anni lasciato solo in auto piange disperato. Arrivano i carabinieri, i genitori: «Che c'è di male»

di Redazione web

Piangeva ed urlava con tutto il fiato che aveva in corpo, il piccolo di due anni, lasciato solo in un Suv parcheggiato in strada a Buccinasco, in divieto di sosta, mentre i genitori erano in comune. A sentire tutta quella disperazione sono stati gli agenti della polizia locale, perché l'auto era posteggiata vicino alla sede del comune; quando si sono avvicinati al mezzo, hanno visto quel bimbo con le lacrime che gli rigavano il volto, seduto sui sedili posteriori, senza nessun adulto in auto o nelle vicinanze.

Minore abbandonato

La macchina non aveva la sicura inserita, per cui gli agenti hanno potuto aprire la porta e calmare il bimbo. Dopodiché hanno cercato i genitori, chiedendo ai negozianti lì vicino, ma erano entrambi allo sportello dell’ufficio anagrafe, per chiedere dei documenti.

I due genitori, entrambi cinesi ma residenti a Buccinasco, hanno spiegato con naturalezza che non c'era nulla di male nel lasciare il bimbo da solo in auto; gli agenti, sbigottiti da quella risposta, hanno chiesto loro perché non lo avessero portato con loro, ma non hanno saputo rispondere.

Genitori denunciati

Immediatamente è scattata la denuncia dei due sconsiderati genitori, che hanno lasciato il bimbo da solo per circa 30 minuti e solo perché sono stati i premurosi agenti ad andarli a cercare in municipio. La coppia ora dovrà rispondere all’accusa di abbandono di minore aggravato, in concorso tra loro.

