Bambino di 7 anni trovato morto in casa: il corpo scongelato nella vasca da bagno. Le sorelline in ospedale, fermati papà e zio

Scoperta choc in un appartamento, dove gli agenti di polizia hanno trovato il cadavere di un bambino di sette anni parzialmente congelato nella vasca da bagno. In casa con lui il padre, che aveva chiamato un'agenzia di pompe funebri per occuparsi del figlio appena morto: gli impresari, sorpresi dalla richiesta insolita, hanno allertato le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto e si sono ritrovati davanti alla macabra scena. Al momento è stata aperta un'indagine per omicidio e padre e zio del bambino sono stati presi in custodia.

Bambino morto, le sorelline in ospedale

La scoperta è avvenuta giovedì a Perpignan, in Francia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 09:46

