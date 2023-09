Migranti, a Lampedusa sbarca il cadavere di un neonato: era nato pochi istanti prima sulla motovedetta

La traversata in mare verso l'Italia insieme a 40 migranti, il parto a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dopo il trasbordo in mare. Ma la speranza di aver portato il figlio neonato al sicuro è svanita in un attimo: il piccolo è morto pochi istanti dopo essere venuto alla luce. La tragedia è avvenuta all'alba di oggi al largo di Lampedusa.

Neonato morto, la mamma in ospedale

La piccola salma è stata sbarcata al molo Favarolo e sistemata in una bara bianca, per poi essere portata al cimitero di contrada Imbriacola. La mamma del neonato, invece, è stata portata in ambulanza al Poliambulatorio.