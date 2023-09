Bambina di 11 mesi e cane dimenticati nell'auto bollente dalla babysitter per 6 ore: morti entrambi, la piccola avvolta in un sacchetto

di Redazione web

Una bambina di soli 11 mesi e un cane sono morti dopo essere stati abbandonati per circa sei ore in auto a temperature elevate. A lasciare la piccola e l'animale incustoditi nel veicolo bollente, la babysitter a cui la bimba era stata affidata (mentre il cane era invece di sua proprietà). Ad aggiungere orrore alla triste vicenda, un macabro dettaglio: la bambina, dopo la scoperta della morte, è stata portata in ospedale dalla donna che avrebbe dovuto prendersene cura avvolta in un sacchetto di plastica.

Bambina morta dimenticata in auto

La drammatica vicenda è accaduta nella contea di York, in Virginia. La mamma 17enne di Myrical Wicker aveva affidato sua figlia per due giorni alla 40enne Kristen Graham, ora accusata di abbandono di minori e crudeltà sugli animali. La bambina e il cane sono stati lasciati in macchina giovedì dalle 8.30 alle 14.30 circa, quando l'indice di calore era di almeno 37 gradi.

