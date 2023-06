Bambina di 7 mesi trovata morta in auto a Roma: dimenticata da un genitore, all'asilo non è mai arrivata

di Emilio Orlando

Tragedia a Roma in zona Cecchignola. Una bambina di sette mesi è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri, nell'area della cittadella militare. Sul posto le ambulanze del 118 insieme con i carabinieri per le prime indagini. Secondo i primi accertamenti la piccola sarebbe stata lasciata sola in auto da un adulto che si trovava con lei, probabilmente un genitore. La zona è stata isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori che sono giunti sul posto. La persona che ha visto la piccola dentro l'auto, un militare che lavora alla Cecchignola, ha provato a rompere il finestrino, ma ormai era troppo tardi.

La bimba era sola, era in auto da ore da quanto è emerso, e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza. Sul caso indagano i carabinieri.

L'auto era parcheggiata all'interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo.

Bambina dimenticata dai genitori in auto

La bambina potrebbe essere stata dimenticata in macchina da uno dei genitori che la accompagnava o l'aveva ripresa dall'asilo.

Indagini in corso

Ad avvalorare la tesi che la piccola sia stata dimenticata in auto il fatto che era attesa all'asilo dove non è mai arrivata. La vettura e l'area adiacente sono stati sottoposti a sequestro dagli inquirenti e sono in corso i rilievi.

NEWS IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA