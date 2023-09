La piccola Sara uccisa a 10 anni in casa: accusati di omicidio il padre, la matrigna e lo zio

Dopo mesi formalizzata l'accusa. Il padre, la matrigna e lo zio di Sara Sharif, la bimba di 10 anni trovata morta in casa ad agosto a Horsell, nel sud del Regno Unito, sono stati accusati di omicidio dopo essere stati fermati dalla polizia mercoledì sera all'aeroporto di Gatwick ed essere stati arrestati. Lo rivela il Guardian.

Infila una salvietta in gola alla figlia di due mesi: viene arrestato due anni dopo l'atroce delitto

Kata scomparsa, il video choc dell'uomo che si lancia dalla finestra dell'Astor per sfuggire al raid dello zio della bimba

Sara Sharif’s father, stepmother and uncle charged with her murder https://t.co/GDR2YT3H6R