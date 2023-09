Infila una salvietta in gola alla figlia di due mesi: viene arrestato due anni dopo l'atroce delitto

di Redazione web

Avrebbe ucciso sua figlia, neonata di due mesi, tappandole la bocca e spingendo una salvietta in fondo alla gola. Una morte orribile che il padre, Joseph Napier, sarebbe riuscito a nascondere per ben due anni. I fatti risalgono al 2021, ma solamente la scorsa settimana la polizia della Florida, negli Stati Uniti, ha portato in carcere il padre 30enne della piccola vittima, morta soffocata.

Circostanze sospette



Napier, nel maggio del 2021, ha chiamato il numero di emergenza per chiedere l'intervento dei medici dopo che sua figlia di appena due mesi, non dava segni di vita ed era diventata completamente blu. I medici l'hanno soccorsa immediatamente, ma ormai la piccola era senza vita. L'uomo, inizialmente ha detto agli investigatori di averla lasciata con la figlia di 18 mesi per circa 10 minuti e quando è tornato nella stanza, si è reso conto che la bambina di due mesi stava soffocando.

Falsa testimonianza

Inoltre ha anche affermato di aver visto "un piccolo oggetto bianco" conficcato in profondità nella bocca della bambina, ma di aver aspettato circa cinque minuti prima di chiamare i servizi di emergenza.

