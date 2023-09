Bambino di 6 anni picchiato con una mazza da baseball dal vicino di casa: è grave

di Redazione web

Un bambino di 6 anni è stato aggredito dal vicino di casa, che si è introdotto nella sua abitazione e lo ha percosso senza sosta con una mazza da baseball.

L'insensato e vile attacco del vicino, Daniel Logan, è avvenuto in Texas. L'uomo avrebbe aggredito poi anche la sua stessa madre, che stava tentando di fermare il suo gesto folle e violento.

Il bambino è attualmente ricoverato in ospedale, in condizioni critiche e, come riporta People, le cause che possono celarsi dietro questa violenza sono ancora ignote.

Cosa è successo

Il piccolo Jeremy dormiva, quando Daniel Logan si è introdotto in casa sua. Dopo essere penetrato nell'abitazione dei suoi vicini, Logan è entrato nella stanza del bambino e lo ha aggredito con una mazza da baseball, violentemente.

Daniel Logan, 39 anni, ha colpito ripetutamente Jeremy sulla testa, provocandogli fratture multiple e un edema cerebrale.

Successivamente, Daniel Logan ha attaccato anche la sua stessa madre, che stava cercando invano di fermarlo. La moglie di Logan, sentendo il frastuono, ha chiamato il 911, chiedendo alle forze dell'ordine di intervenire.

Gli agenti hanno arrestato Daniel Logan, mentre le sue due vittime sono attualmente in ospedale, gravissime.

Lite choc nell'agenzia assicurativa, titolare sbatte la testa e muore: Luigi era un ex consigliere comunale

Accarezza il cane per strada, il proprietario si infuria e lui si vendica staccandogli un orecchio a morsi

Le condizioni di Jeremy

Jeremy è in ospedale, e lotta per la vita.

Queste le parole della famiglia:«Jeremy è grave, ma sembra rispondere parzialmente agli stimoli muovendo le dita. Lui è un allegro, tenero bambino con un cuore pieno di sogni e un futuro pieno di potenzialità. Il suo sorriso innocente è stato rimpiazzato dal dolore e dalla sofferenza, ma ci rifiutiamo di abbandonarlo e di smettere di combattere».

La raccolta fondi, al momento, ha raccolto più di 200.000 dollari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA