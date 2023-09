Uccide il suo datore di lavoro che l'aveva licenziato davanti la metro San Giovanni: condannato a 23 anni

di Redazione web

Nel giugno di due anni fa, uccise il suo datore di lavoro a coltellate, vicino alla fermata della metro San Giovanni a Roma. Oggi Suren Grigoryan, il 28enne di origini armene accusato di omicidio, è stato condannato a 23 anni di carcere, pena inferiore di 5 anni rispetto alla richiesta del pubblico ministero. L’imputato, che all'epoca lavorava in un autolavaggio, venne licenziato perché secondo il titolare dell'impresa, avrebbe intascato qualche decina di euro dal lavaggio delle auto, sottraendoli ai profitti dell'impresa.

«Ragazza diabolica» abusa per mesi del fidanzato: colpito con il martello e ustionato con l'acqua bollente

Trappola per ucciderlo

Per vendetta, l'armeno ha organizzato un finto appuntamento, in realtà una trappola per il titolare, un cittadino iracheno di nome Khaled Bilal Ahmed, colpendolo a morte e lasciandolo a terra a piazzale Apprio, proprio davanti la metro della linea A.

Benno Neumair, la lettera dal carcere: «Voglio vedere la mia famiglia». Il rifiuto della sorella Madè: «Non sono pronta»

Fermato a Napoli

Per gli agenti della polizia, però, è stato abbastanza semplice risalire all'assassino, che nel frattempo era già fuggito a Napoli, consultando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione a colpi di coltello avvenuta la sera del 22 giugno del 2021.

Video lo incastra

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA