Yuri Urizio, chi era il ragazzo di 23 anni morto a Milano: da Como alla Francia, lavorava come cameriere

Non ce l'ha fatta Yuri Urizio, il 23enne aggredito nelle prime ore del mattino di mercoledì a Milano in viale Gorizia, a pochi passi dalla Darsena. Dopo due giorni di coma al Policlinico e un «cauto ma progressivo miglioramento» riscontrato ieri dai medici, è morto questo pomeriggio. Per la violentissima aggressione è finito in carcere Cubaa Bilel, un 28enne tunisino, irregolare in Italia, che fin dall'inizio ha dichiarato di avere bloccato la vittima perché l'aveva notata importunare una ragazza.

Yuri Urizio non ce l'ha fatta: è morto a 23 anni il giovane aggredito a Milano

L'allarme dato da un passante, identificato un tunisino 28enne