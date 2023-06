Il papà mette la figlia di 8 mesi nel passeggino, un'auto la travolge: morta dopo 4 giorni di agonia

di Redazione web

Una bambina di 8 mesi è morta, dopo essere stata travolta da un'auto mentre si trovava nel passeggino. Il dramma si è consumato in Gran Bretagna, fuori dal Withybush Hospital di Haverfordwest lo scorso mercoledì.

Papà Rob aveva assicurato la piccola Mabli nel passeggino, quando l'auto è sopraggiunta ad alta velocità travolgendola. Nel tragico incidente sono rimasti feriti anche il conducente dell'auto e un altro pedone. La polizia indaga sul caso.

La piccola è stata trasferita in un ospedale più grande per essere sottoposta a cure specialistiche, ma è morta dopo 4 giorni di agonia domenica. «L'incidente le aveva provocato un grave trauma cranico - si legge in una dichiarazione pubblicata sulla pagina GoFundMe con la quale la famiglia sta raccogliendo soldi per le spese del funerale - le ferite erano troppo gravi per salvarla, nonostante gli sforzi incredibili fatti dai medici».

Mabli lascia la mamma, il papà e cinque fratelli. Era l'ultima arrivata di una famiglia numerosa. Attualmente la mamma è in maternità e il papà aveva preso un periodo di aspettativa per starle vicino. «Rob e Gwen ringraziano coloro che hanno donato e inviato messaggi di amore e sostegno, sono immensamente grati per ogni singolo gesto di gentilezza», si legge ancora nel messaggio.

