Youtuber morto in un incidente: sbalzato fuori dalla Tesla. Registrava video per il suo canale, nuovo caso dopo i TheBorderline

Un youtuber francese è morto in seguito a un incidente stradale con una Tesla. Jean-Baptiste Dessort, fondatore della pagina YouTube “Le Billet Auto”, è deceduto il 24 giugno nel Comune francese di Gironda. Stava guidando una Tesla Model S Plaid, messa a disposizione per la stampa dall'azienda di Elon Musk.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Dessort, registrava dei video nelle auto che poi recensiva nel suo canale, che contava 59mila iscritti. Non è certo però che stesse registrando anche nel momento dello schianto mortale.

I vigili del fuoco sono intervenuti sabato intorno alle 23.45 e hanno trovato l'auto in fiamme e lo youtuber senza vita, sbalzato fuori dalla Tesla.

Lo youtuber sarebbe uscito di strada, schiantandosi contro un albero.

Le youtubeur Jean-Baptiste Dessort est mort dans un accidenthttps://t.co/1olXIbhTU1 pic.twitter.com/glIm94JRRd — BFMTV (@BFMTV) June 26, 2023

Chi era lo youtuber

Jean-Baptiste Dessort aveva fondato il suo canale YouTube nel 2011. Recensiva da anni le auto online e su alcune riviste.

Nuovo caso dopo i TheBorderline

Uno youtuber torna alle cronache per un incidente stradale, dopo il caso dei 'TheBorderline'. Come la comitiva romana, Jean-Baptiste Dessort contava circa 60mila iscritti sul suo canale. Ma a differenza di Matteo Di Pietro e compagnia, non utilizzava il social per challenge estreme e pericolose.

