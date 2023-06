Incidente Roma, YouTube rimuove gli annunci dai video The Borderline: «Non guadagneranno più dal loro canale»

di Redazione Web

Tutto era iniziato con una challenge per YouTube. E, adesso, dopo il drammatico schianto in auto che è costato la vita a un bambino di 5 anni, Manuel, la stessa piattaforma social ha deciso di rimuovere tutti gli annunci dei The Borderline. Il gruppo di youtuber che, negli ultimi giorni, loro malgrado, dopo il terribile incidente di Casal Palocco che ha visto coinvolto il loro Suv e la Smart della mamma di Manuel, avevano visto i loro follower crescere a dismisura, adesso: «Non potranno più guadagnare grazie a YouTube».

Incidente Roma: YouTube fa chiarezza

Per chi, dunque, in questi giorni si stava chiedendo se i video dei content creator sarebbero rimasti visibili sul loro canale, ma soprattutto se avrebbero continuato a guadagnare, è stata la stessa piattaforma social a fare chiarezza. YouTube Italia ha dichiarato: «Siamo profondamente addolorati per la tragedia.

«Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all'interno che all'esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità».

