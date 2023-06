Incidente a Roma, I TheBorderline chiudono: «Profondo dolore, pensiamo solo a Manuel». Le telecamere: sorpasso azzardato prima dello schianto

L'incidente di Casal Palocco, che è costato la vita al piccolo Manuel Proietti, potrebbe avere presto una dinamica ufficiale. La polizia municipale sta analizzando i filmati delle telecamere poste sulla strada dove la Lamborghini e la Smart si sono scontrate. Matteo Di Pietro, lo youtuber accusato di omicidio stradale, avrebbe sorpassato un'auto a forte velocità, prima di colpire in pieno la macchina guidata da Elena Uccello, riporta il Corriere della Sera.

Intanto, i TheBorderline hanno annunciato la fine della loro attività con un ultimo video su YouTube. «La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso», il messaggio del gruppo di creator.

L'addio dei TheBorderline

Con un video messaggio pubblicato sul loro canale YouTube, i TheBorderline hanno annunciato la chiusura dell'attività: «I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore - hanno scritto in un testo pubblicato come ultimo video - Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel», si legge.