Matteo Di Pietro, il papà Paolo e i guai con la giustizia: dal Quirinale alla Ferrari tra soldi e famiglia

di Redazione web

Come nel passaggio dall'alta alla bassa marea l'acqua che si ritira scopre il fondale sommerso, l'incidente che ha coinvolto Matteo Di Pietro ed è costato la vita al bambino di 5 anni a Casal Palocco, porta l'attenzione sulla sua famiglia e, in particolare, sul papà Paolo. Un personaggio sicuramente sopra le righe, che si è fatto notare per un video in Ferrari con il figlio. Da sabato la scena ha fatto il giro dei principali quotidiani italiani. Una scena che racconta la passione per le auto da corsa e il lusso.

Incidente tra moto e auto: muore un ragazzo di 19 anni. I genitori in strada sul luogo dello schianto

TheBorderline, Gassmann contro i creator: «Vietare il guadagno da YouTube e punire i genitori». Ma i fan lo criticano

Chi è Paolo Di Pietro

Paolo Di Pietro ha lavorato al Quirinale come cassiere.

Condanna annullata dalla Consulta e il proscioglimento dell'uomo. Adesso un Di Pietro torna ad avere a che fare con la giustizia. Stavolta, però, si tratta del figlio Matteo. Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale, dopo la morte di Manuel Proietti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA