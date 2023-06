Matteo Di Pietro in Ferrari con il padre (senza cintura): «Stupenda, la bacio»

Mentre continuano le indagini della Procura di Roma sull'incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, a soli 5 anni, emergono nuovi dettagli sulla vita dei giovani youtuber del gruppo "TheBorderline", che rischiano processo per omicidio stradale. In particolare, c'è un video che ha per protagonista l'indagato Matteo Di Pietro che, insieme al padre, sfreccia a bordo di una Ferrari bianca. «Siamo in città, non possiamo sfruttare al massimo la potenza», dice il padre. «Purtroppo sì - risponde Matteo - non possiamo andare velocissimi, però già basta». Nessuno dei due indossa la cintura di sicurezza. Le immagini sono state girate sette mesi fa e pubblicate sui social, ma riviste dopo l'incidente con il Suv Lamborghini sembrano assumere un valore profetico.

Matteo Di Pietro, il video in Ferrari con il padre

Il video con Matteo Di Pietro e suo padre Paolo, come scrive Il Corriere della Sera, dipendente del Quirinale in servizio presso la tenuta di Castel Porziano, è stato pubblicato proprio sul canale dei TheBorderline.

