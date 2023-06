TheBorderline, perquisita la casa di Di Pietro. I testimoni: «Filmavano le auto e ridevano», la folla voleva linciarli. I loro genitori: «Solo una bravata»

Una bravata, la chiama qualcuno. Ma dietro quella challenge sconsiderata che ha portato alla morte di Manuel Proietti, c'è un business da decine di migliaia di euro. Circa 200mila di fatturato all'anno. Tanto valgono i "TheBorderline", il gruppo di youtuber che da due giorni è al centro delle cronache per l'incidente in Lamborghini a Casal Palocco.

TheBorderline, la solidarietà degli amici influencer: «Non mollate, stategli vicino». La foto con l'indagato, ma la storia scompare

Bambino morto a Roma, il messaggio del papà di Manuel: «​Ti ameremo sempre». Caccia ai messagi sui telefoni degli youtuber

Perquisita la casa di Di Pietro

È in corso, da parte dei carabinieri, una perquisizione nell'abitazione di Matteo Di Pietro, il giovane indagato per omicidio stradale per la morte di Manuel Proietti. L'attività istruttoria è svolta su delega della Procura di Roma.

Una perquisizione è stata disposta, a quanto si apprende, anche nella sede della società degli youtuber coinvolti nell'incidente di Casal Palocco dove ha perso la vita il piccolo Manuel. Nell'inchiesta aperta a piazzale Clodio, che vede iscritto il ventenne Matteo Di Pietro che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline, si indaga per omicidio stradale e lesioni.