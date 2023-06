TheBorderline, la solidarietà degli amici influencer: «Non mollate, stategli vicino». La foto con l'indagato, ma la storia scompare

di Redazione web

Ai TheBorderline, il gruppo di giovani youtuber che si trovava a bordo del Suv Lamborghini che a Casal Palocco si è scontrato con la Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel Proietti, morto a 5 anni, arriva la solidarietà di alcuni colleghi del mondo dei social. Tra le storie Instagram della pagina PirlasV sono apparsi due messaggi che fanno riferimento alla tragedia, uno rivolto agli amici, con una foto insieme all'indagato Matteo Di Pietro, l'altro alla famiglia di Manuel. Entrambe sono poi scomparse, probabilmente in seguito alle critiche ricevute sui social, ma gli screenshot sono stati ricondivisi decine di volte sui social network.

Bambino morto a Roma, il messaggio del papà di Manuel: «​Ti ameremo sempre». Analisi sul cellulare dello youtuber indagato

TheBorderline, Luca Bizzarri sull'incidente dove è morto una bambino a Roma: «Non ho difeso nessuno»

TheBorderline, il messaggio di PirlasV

«Quello che è successo ai nostri amici è un tragico incidente. Ancora non si conoscono le dinamiche ma vi chiediamo se possibile di non scagliarvi contro di loro ma piuttosto di esseregli vicini senza aggravare con brutte parole la situazione morale che sicuramente è già pesantissima». Questa la prima storia - poi scomparsa. In un'altra storia della pagina - che conta su Instagram 239 mila follower, e che su YouTube ha 1,38 milioni iscritti - si esprine cordoglio e «vicinanza ai familiari della vittima».

Non mollate + naturalmente esprimiamo cordoglio.



Ma volete spegnere Instagram e restare in silenzio? Pure gli amichetti, da cancellare, via. #theborderline pic.twitter.com/1zudC9pFdn — Fran Altomare (@FranAltomare) June 16, 2023

PirlasV, chi sono

La pagina PirlasV fa riferimento a due fratelli bolognesi, conosciuti sui social come Pierino e Gnabrii, ovvero Pier Francesco e Gabriele Gentili.

La solidarietà

In realtà non è l'unico a difendere Matteo Di Pietro. Oltre agli insulti, infatti, molti sotto l'ultimo post dell'indagato, hanno cercato di difenderlo: «tanti che commentano non hanno capito che prima si devono capire bene le dinamiche dell'incidente o no? Il video è stato messo comunque a spezzoni e dell'incidente non c'è traccia quindi prima di giudicare» e insultare «informatevi bene», scrive un ragazzo, mentre un altro utente precisa: «Non riesco a comprendere tutta questa rabbia nei loro confronti non penso che loro volessero ammazzare la povera anima».

