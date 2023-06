Incidente tra moto e auto: muore un ragazzo di 19 anni. I genitori in strada sul luogo dello schianto L'altro conducente è stato ricoverato in ospedale in codice rosso





Tragico incidente stradale nel Veronese, a Villafranca. Un ragazzo di 19 anni, di nome Davide, è morto a bordo della propria moto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, il giovane si sarebbe schiantato contro un'auto. The Borderline, l'amico di Matteo Di Pietro: «La sua vita è distrutta, non c'è bisogno di insultarlo» Sul posto sono accorsi anche i genitori del ragazzo e alcuni amici Una seconda persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto i sanitari del Suem 118 intervenuti anche con un elicottero. Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa due ore. Sul posto sono accorsi anche i genitori del ragazzo allertati dalla polizia stradale. Lì, hanno trovato il corpo senza vita di loro figlio Davide disteso a terra coperto da un telo bianco. Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA