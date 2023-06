Incidente a Pesaro, chi sono le vittime: Martina, 32 anni, aveva un figlio di 5. «Schianto choc a 150 all'ora»

Un incidente terribile, che ha tolto la vita ad una giovane mamma di 32 anni e ad un ragazzo di 27, vittime dello schianto di ieri nei pressi di Pesaro, in cui un suv della Bmw in fuga dai carabinieri si è scontrata violentemente con una Fiat 500 X. Alla guida del suv un 27enne macedone, Sultan Ramadani, mentre sulla 500 una 32enne italiana, Martina Mazza, mamma di un bambino di 5 anni.

Auto in fuga dai carabinieri si schianta e uccide una 32enne: morto anche il giovane alla guida

Incidente a Pesaro, chi sono le vittime

Come riporta Il Resto del Carlino, Martina viaggiava con la sorella Alessia ed un amico, Kevin: stavano andando a Pesaro per una passeggiata al mare, quando un'auto impazzita gli è piombata addosso a 150 all'ora.

Lo schianto violentissimo a 150 km/h

Lo schianto è stato violentissimo: l'urto ha scaraventato la 500 X di Martina in un fossato, a una decina di metri dal punto dell'impatto. I carabinieri stanno esaminando la vettura che Ramadani guidava (che per l'impatto è finita nel fossato della corsia opposta) per verificare il perché il macedone, che viaggiava insieme ad un coetaneo di origini albanesi, si è dato alla fuga alla vista dei militari. L'amico in auto con lui, scrive Il Resto del Carlino, avrebbe avuto guai con la giustizia qualche settimana fa: forse il motivo di quella fuga a 150 all'ora, finito con lo schianto che ha ucciso Martina, potrebbe essere legato a questo.

