Incidente nel bolognese, morta una ragazza: Valentina, 28 anni, era sposata e aveva due bimbi piccoli

Una ragazza di 28 anni, Valentina De Luca, è morta questa mattina a Budrio (Bologna) in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo le 11. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe perso il controllo della sua utilitaria, finendo in un fossato.

Valentina aveva due bambini piccoli

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla macchina. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Valentina, scrive Il Resto del Carlino, era sposata e aveva due bambini piccoli: la giovane, di Molinella, viaggiava da sola a bordo dell'utilitaria quando, all'incrocio tra via San Zenone e via Calamone, per cause da chiarire ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 16:37

