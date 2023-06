Incidente in moto, morto un 52enne: è caduto e si è schiantato sul guard rail. È la quarta vittima in pochi giorni Si tratta del quarto incidente mortale in moto nella stessa zona da mercoledì a oggi. Lo schianto poco dopo le 12







di Redazione web Dramma sulle strade nel bresciano. Un uomo di 52 anni è morto nella tarda mattinata di oggi a Manerbio (Brescia), in un brutto incidente a bordo della sua motocicletta: mentre viaggiava sulla statale Gardesana occidentale, l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra andando anche contro il guard rail. Attraversa i binari, Manuel ucciso dal treno a 25 anni, ferito l'amico: «Andavamo al bancomat» Precipita con il deltaplano: donna di 46 anni muore dopo una notte di agonia in ospedale Incidente in moto, morto 52enne L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 di questa mattina: i soccorsi sono giunti sul posto nell'arco di pochi minuti, allertati dagli automobilisti di passaggio che hanno visto la scena e hanno subito chiamato il numero di emergenza. Ma le manovre di rianimazione si sono purtroppo rivelate inutili: il 52enne è morto quasi sul colpo. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Verolanuova della stazione di Manerbio, scrive Il Giornale di Brescia. Quarta vittima in pochi giorni Si tratta del quarto motociclista morto in un incidente stradale da mercoledì ad oggi in provincia di Brescia. Il 21 giugno, a Capriolo, era morto il 62enne Giovanbattista Brizio; il giorno successivo è deceduto il 28enne Iralt Merdita, venerdì, sempre a Capriolo, Cangoja Mirjan, 39 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guard rail. Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 15:24

