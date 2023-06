Attraversa i binari, travolto e ucciso dal treno a 25 anni, ferito l'amico: «Andavamo al bancomat a prelevare»

di Monica Andolfatto

Hanno attraversato i binari per andare al «bancomat a prelevare», ma sono stati travolti dal treno: morto un ragazzo di 25 anni, ferito l'amico 23enne, entrambi sono di Legnago, in provincia di Verona. La tragedia è avvenuta a Mestre all'altezza del Vega, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno attorno a mezzanotte e mezza.

Immediati i soccorsi

Sul posto Suem, Vigili del Fuoco e Polfer. Il giovane sopravvissuto avrebbe dichiarato che volevano andare a prelevare contanti a uno sportello bancomat dall'altra parte della ferrovia.

Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Panfilo Colonico, chef italiano rapito da un commando in Ecuador: blitz di falsi poliziotti nel ristorante. È una star della cucina

Omicidio Giorgio Montanari, ​il primario ucciso a Modena all'uscita dall'ospedale: indagini riaperte 42 anni dopo

La tragedia sui binari

Il treno era partito da Venezia, i due ragazzi hanno attraversato il binario (il primo) in un punto distante cento metri da un sottopasso, all'altezza dello "Scafoclub".

Traffico ferroviario bloccato per tre ore

I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare un cancello per arrivare prima su luogo dell'incidente. Sembra che i due ragazzi avessero uno zainetto in spalla e forse sono stati urtati dal treno che non procedeva a forte velocità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA