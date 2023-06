Cade dalla moto e finisce in un dirupo: Federico muore a 21 anni

di Redazione Web

Motociclista di 21 anni cade dalla moto e finisce in un dirupo. Federico Proietti Lippi ieri sera guidava su via Brenaco a Tremosine quando ha perso il controllo della sua Ducati. Come riportano i quotidiani bresciani, i soccorritori hanno provato a rianimare il giovane ma senza risultato. Proietti Lippi era originario di Verona e abitava a Limone (Brescia).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 10:48

