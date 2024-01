Uomo armato di balestra semina il terrore nel condominio: ucciso dopo il blitz della polizia

di Redazione web

Un uomo, presumibilmente uno squilibrato, è stato intercettato e ucciso oggi da una pattuglia armata della polizia di Londra mentre si aggirava in un condominio del quartiere di Southwark, a sud del Tamigi, nella capitale britannica, minacciando e terrorizzando con una balestra alcuni inquilini. Lo ha reso noto Scotland Yard, precisando che l'episodio è avvenuto di prima mattina.

L'allarme all'alba

Il primo allarme è arrivato alla centrale operativa della Met Police poco prima delle 5, ora locale. Quando gli agenti sono intervenuti, l'intruso, di circa 30 anni, era riuscito a entrare in un'abitazione: secondo la ricostruzione degli investigatori, è stato centrato con colpi di arma da fuoco dopo aver ignorato un altolà.

I video choc

Le immagini della scena mostrano che più di sei agenti si affollano intorno all'uomo, presumibilmente sulla trentina, insieme ad auto della polizia, furgoni e un'ambulanza. In un filmato, registrato alle 4.55 di questa mattina, si possono sentire gli agenti gridare ai residenti di "uscire di casa" prima che tentassero di parlare con l'aggressore, che alla fine avrebbe minacciato anche loro. Gli agenti armati sono stati chiamati sul posto poco dopo e hanno sparato all'uomo uccidendolo quando era entrato in un'abitazione. L’Ufficio indipendente per la condotta della polizia (IOPC) sta ora indagando sull’incidente.

