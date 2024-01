Infarto alla guida a 92 anni, investe e uccide 16enne in motorino: doveva rinnovare la patente a breve

di Mario Landi

È morto la notte scorsa uno dei cinque ragazzi centrati domenica pomeriggio dalla macchina guidata da un 92enne colto da infarto. Il sedicenne, in sella a un motorino, era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Il ricordo social del sindaco

«Apprendiamo con una profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di Thimoty avvenuta questa notte a seguito del tragico incidente stradale occorso nel tardo pomeriggio di ieri presso la rotatoria di Pagnano d'Asolo - ha scritto in una nota Mauro Migliorini, sindaco di Asolo - L'intera Amministrazione comunale partecipa commossa al profondo dolore della famiglia, con particolare vicinanza alla mamma, al papà e alle due sorelle». «Nell'esprimere a tutti i familiari il nostro commosso e partecipe cordoglio per questa triste circostanza, porgiamo le più sentite condoglianze e offriamo tutto il nostro sostegno - ha aggiunto - Nel contempo vogliamo anche dedicare un pensiero alla moglie di Angelo Fantato, l'anziano morto, e un cordoglio anche per lui a tutti i suoi familiari, oltre che un augurio di pronta guarigione a tutti ai feriti coinvolti nell'incidente.»

Documenti in regola: l'anziano doveva rinnovare a breve la patente

I documenti di guida e della macchina erano in regola, ma il 92enne che domenica pomeriggio ha travolto quattro ragazzini in sella ai loro motorini uccidendone uno, avrebbe dovuto rinnovare a breve la patente.

