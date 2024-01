Malore mentre guida l'auto, automobilista piomba su un gruppo di motociclisti: un morto e quattro feriti

di Maria Elena Pattaro

ASOLO (TREVISO) - Tragico incidente alla rotonda di Pagnano d'Asolo: un automobilista colto da malore è piombato su un gruppo di tre moto. Il bilancio è di un morto e quattro feriti. Ad avere la peggio è stato il conducente della Citroen Berlingo, che trasportava anche una passeggera, rimasta illesa: si tratta di Angelo Fantato, 92 anni, residente a Volpago del Montello (Treviso). Lo schianto è avvenuto poco dopo le 16 di oggi in via del Muson: esattamente all'incrocio fra la SP6 e la SP248 all'altezza di una rotatoria. Ed è stato violentissimo: sia la vettura che le moto sono finite fuori strada, l'auto ha terminato la propria corsa al centro della rotatoria. I quattro feriti sono tutti minorenni, classe 2008: sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

A quell'ora c'era parecchio traffico di rientro dal carnevale di Casella d'Asolo: in tanti si sono fermati a prestare soccorso, in attesa dell'arrivo del 118.

Grande il dispiegamento di mezzi: sul posto sono intervenute ambulanze, automedica, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente della Citroen abbia perso il controllo del mezzo a causa del malore e abbia per questo travolto le moto.

