Incidente in autostrada: l'auto si ribalta, lui esce illeso e viene investito. Emmanuel, papà 26enne, morto sul colpo

La sua auto si ribaltata in autostrada ma lui era riuscito a uscire dall'abitacolo. Proprio quando pensava di essersi messo in salvo, però, Emmanuel Esposito, 26enne di Casalnuovo, è stato investito da un'auto che non gli ha lasciato scampo: il giovane papà di una baambina di due anni è morto nell'impatto.

L'incidente mortale si è verificato sull'Autostrada Roma-Napoli, in prossimità dello svincolo di Caserta Nord. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l'auto guidata da Esposito, per ragioni ancora sconosciute e oggetto di accertamenti, ha impattato violentemente contro il guardrail, causando il ribaltamento del veicolo. Il giovane è riuscito a uscire dall'abitacolo, ma purtroppo è stato investito da un'altra automobile in transito, perdendo la vita in modo tragico.

Il cordoglio

L'incidente ha causato significativi disagi alla circolazione stradale nella zona, mentre grande è il dolore della comunità di Casalnuovo per la perdita di Emmanuel. Anche il sindaco Massimo Pelliccia ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane papà attraverso un post su Facebook: «Il tuo ricordo sarà sempre vivo nel cuore di tutti noi», ha scritto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 13:14

