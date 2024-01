Una bravata che è costata la vita, quella di un giovane trevigiano che per festeggiare con gli amici il compleanno era salito sul cofano di un'auto in corsa, come fosse un surf. Al volante della vettura, una Ford Focus, c'era il cugino della vittima, suo coetaneo. Il ragazzo, Lorenzo Pjetrushi, caduto rovinosamente a terra, è morto ieri nella rianimazione dell'ospedale di Treviso, dopo 9 giorni di agonia.