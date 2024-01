Bimba nata morta trovata in un pub: rintracciata la mamma, ha partorito in bagno mentre i clienti consumavano. Camerieri sconvolti

di Nikita Moro

Il personale di un pub in Inghilterra è ancora sotto choc per la tragica scoperta di domenica scorsa. Durante il servizio, una cameriera è entrata nel bagno riservato alle donne e ha ritrovato il corpo di una piccola neonata sul pavimento. Secondo le indagini, una donna avrebbe partorito poco prima, in solitudine, con i clienti fuori che consumavano il pasto. La piccola sarebbe nata già morta. Dopo il parto, la donna è scappata dal locale senza avvisare il personale dell'accaduto. Oggi la mamma della neonata è stata rintracciata e individuata dalla polizia per assicurarle le giuste cure di cui ha bisogno.

La polizia

La neonata è stata trovata senza vita sul pavimento del locale Three Horse Shoes, a Oulton, Regno Unito. Erano circa le 16:45 quando una cameriera ha avvisato gli altri membri del team e ha avvisato le autorità competenti.

Il personale

Tramite un post su Facebook, il personale del pub si è scusato con tutti coloro che si trovavano lì in quel momento e con coloro che hanno visto cancellate le loro prenotazioni. «Tutto quello che possiamo dire al momento è che ci dispiace per tutti coloro che erano con noi durante l'accaduto e per tutti coloro che dovevano venire e non hanno potuto». Poi hanno ringraziato tutti coloro che hanno aiutato il team in un momento così difficile e delicato che li ha colpiti emotivamente. Alcuni clienti del Three Horse Shoes, infati, hanno riferito che molti dei camerieri avevano lo sguardo spento, cupo e che alcuni di loro avevano gli occhi lucidi durante il servizio. Provavano a mandar giù le lacrime, ma senza successo. Completamente sconvolti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA