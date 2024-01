Partorisce sul marciapiede e trascina il neonato per strada mentre è ancora attaccato al cordone ombelicale

di Nikita Moro

Le mamme descrivono il parto come uno dei momenti più difficili della loro vita, in cui sangue e sudore si mischiano per dare alla luce il loro bambino. Nonostante i dolori, le lacrime e gli sforzi, il pianto del piccolo rimane comunque il suono più bello che abbiano mai sentito fino a quel momento.

Partorire in un ospedale non dovrebbe costituire un privilegio, tantomeno per chi vive per strada e non possiede una dimora propria. Alle Hawaii una donna senzatetto ha partorito su un marciapiede, davanti a un ristorante, mentre era sola. Poi ha trascinato il neonato per strada, mentre era ancora attaccato al cordone ombelicale.

Le dinamiche

Ashley Aileen Maile Lum, di 41 anni, ha dato alla luce il suo bambino davanti agli occhi indiscreti della comunità... di fronte a chi pranzava o a chi passeggiava.

Dopo aver partorito, la donna ha trascinato per qualche isolato il suo neonato, finché i passanti non hanno avvertito la polizia. Alla vista dei soccorritori, la neo mamma ha provato a fuggire, ma è stata subito fermata dagli agenti.

Le accuse

La donna è stata arrestata e accusata di tentato abbandono di minore. Successivamente è stata ricoverata al Hilo Medical Center per avere le giuste cure. Suo figlio è in buona salute, ma è stato affidato ai servizi sociali.

«In quasi 25 anni di carriera, non ho mai visto un caso simile», ha dichiarato uno dei poliziotti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 09:23

