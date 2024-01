Senzatetto 26enne cacciato dall'ospedale muore un'ora dopo mentre è sotto la custodia della polizia. Il medico: «Stava fingendo il malore»

Un senzatetto dell'Oregon è morto dopo essere stato dimesso da un ospedale locale da alcuni membri del personale che sostenevano che non ci fossero «ragioni mediche» per trattenerlo lì e che stesse fingendo il suo malore. Il 12 dicembre, Jean Descamps, 26 anni, era seduto in una stanza dell'ospedale Providence Milwaukie. Le sue gambe magre erano coperte di croste e piaghe.

Gli agenti della polizia locale sono stati chiamati quella notte per far sì che il 26enne lasciasse il letto d'ospedale. Jean, il giovane clochard, aveva rifiutato di uscire dall'ospedale nonostante gli fosse stato offerto un posto nel rifugio per senzatetto. Le immagini della bodycam rilasciate venerdì mostrano la polizia entrare nella stanza dell'ospedale, aiutare il giovane a sedersi su una sedia a rotelle e portarlo fuori in una volante. Meno di un'ora dopo il ragazzo è morto, il tutto ripreso dalle telecamere in dortazione alle uniformi degli agenti.