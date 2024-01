Pastore ucciso a sangue freddo dalla vicina di casa: gli ha sparato sotto gli occhi dei figli e della moglie La donna è in carcere su cauzione, in attesa dell'udienza preliminare prevista per il 4 marzo del 2024







di Nikita Moro La disputa tra due vicini di casa è finita in tragedia nello stato del Nevada. A Las Vegas, Joe Junio, 36 anni, ha ucciso Nick Davi, 46 anni, pastore della Grace Point Church - una chiesa a nord della città - nel vialetto di casa. La donna ha estratto una pistola e ha colpito a morte l'uomo, ferendo invece la moglie Sarah. L'omicidio è avvenuto sotto gli occhi dei due figli della coppia, di 12 e 15 anni, che erano sotto choc all'arrivo della polizia. La donna è stata arrestata e ha diverse accuse a suo carico, tra cui quella di omicidio per futili motivi. Le dinamiche Il pastore è morto il 19 gennaio: Junio ha aperto il fuoco contro la famiglia, uccidendo l'uomo con un colpo di pistola all'addome. Tra i due vicini di casa non scorreva buon sangue: Nick Davi aveva segnalato all'Associazione proprietari di casa (Hoa) gli strani atteggiamenti della vicina, come possesso illecito di polli e cani e morte ingiustificata di animali. Le accuse Davi è deceduto in ospedale a causa della ferita all'addome causate dai proiettili. La moglie Sarah e i figli sono ancora terrorizzati e chiedono che venga fatta giustizia. Le accuse rivolte all'imputata sono di omicidio a mano armata, tentato omicidio, percosse, abuso di minori e uso di armi da fuoco, nonostante la licenza del possesso di armi. I legali della famiglia Davi hanno richiesto un risarcimento minimo pari a 15 mila euro. Al momento la donna è detenuta su cauzione nel carcere della contea di Clark, in attesa dell' udienza preliminare prevista per il 4 marzo di quest'anno. La raccolta fondi Amici e parenti della famiglia del pastore hanno aperto online una raccolta fondi per aiutare e sostenere la moglie e i figli in un momento così difficile e delicato. Il testo recita: «Nick ha toccato la vita di innumerevoli persone nel suo breve periodo di permanenza tra noi. Siamo tutti scioccati e rattristati da questa tragedia senza senso». Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 09:45

