Badante fa a pezzi il malato di sclerosi multipla che assiste, il corpo conservato in casa per un mese e poi abbandonato in una valigia

di Redazione web

Un ritrovamento raccapricciante ha scosso Parigi questo fine settimana, quando i vigili del fuoco hanno scoperto i resti di un uomo fatto a pezzi all'interno di una valigia sotto il ponte ferroviario d'Austerlitz. Il macabro dettaglio è stato confermato dalla polizia, che ha iniziato le indagini per chiarire le circostanze di questo efferato omicidio.

La confessione

Nelle ultime ore, un sospettato di 34 anni, già noto alle autorità per una serie di reati, si è consegnato alla polizia presso il commissariato di La Défense, confessando di essere l'autore del crimine. Secondo quanto riportato dalla polizia a Bfmtv, l'uomo, risultato positivo ai test per cocaina e alcol, ha rivelato di aver ucciso un 56enne affetto da sclerosi multipla, di cui si prendeva cura. Il movente? L'irrispettoso trattamento riservato dalla vittima alla moglie dell'omicida, che avrebbe spinto l'uomo a uccidere a mani nude.

Dettagli inquietanti

L'assassino ha descritto con freddezza di aver conservato il cadavere dell'uomo nel suo appartamento per un mese prima di decidere di smembrarlo e di nasconderne i resti in una valigia e altre borse, per poi abbandonarli sotto il ponte.

Il badante killer

L'omicida non è un estraneo per le forze dell'ordine, avendo un passato criminale che include uso di stupefacenti, violenza aggravata, ricettazione, associazione a delinquere, violenza contro l'autorità, furto, minacce di morte e furto con scasso, con reati registrati tra il 2008 e il 2020. Le autorità stanno ora lavorando per verificare la veridicità della confessione dell'uomo e per ricostruire con precisione gli eventi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA