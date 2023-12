Mamma rivela al figlio di 8 anni che Babbo Natale non esiste: la reazione del piccolo

di Redazione Web

Su Babbo Natale in molte famiglie la verità spesso viene taciuta per amore dei più piccoli. In questo periodo dell'anno sono numerosi i genitori che si trovano davanti al bivio sul rivelare l'esistenza o meno di Babbo Natale: mentire oppure no?

La storia di Ashley Archambault, 30enne, insegna quanto sia importante essere sinceri con i propri figli se questi pretendono di conoscere la verità. Una verità che non separa e non danneggia il rapporto costruito, ma, al contrario, viene alimentato e trasformato in un legame duraturo. Alla domanda temuta del figlio di 8 anni «Quindi sei tu il mio Babbo Natale?», la risposta della donna è stato un secco e fermo «Sì».

La storia

Una sera di novembre, mamma e figlio sedevano intorno al tavolo pronti per gustare la cena, ma qualcosa li ha interrotti poco dopo: un dubbio del bambino che, senza esitazioni, ha chiesto la verità su Babbo Natale.

In un primo momento, la donna ha provato a tergiversare cercando di non eliminare completamente la magia che ruota attorno all'idolo di ogni bambino e che la notte di Natale si intrufola dal camino per lasciare doni sotto l'albero.

La verità

«Beh, tesoro, Babbo Natale non potrebbe visitare tutte le case dei bambini in una sola notte, così chiede ad alcuni genitori di aiutarlo, se questi possono», ha spiegato la mamma al suo bambino, così come ha riportato su Business Insider.

Nei giorni seguenti la donna si aspettava reazioni contrapposte da quelle che effettivamente ha avuto suo figlio in merito alle tradizioni del Natale e alle consuetudini di ogni anno. Nonostante la verità spiegata, mamma e figlio hanno continuano a lasciare latte e biscotti vicino al camino, a scrivere la letterina dei desideri e a scartare i regali pensando che durante la notte Babbo Natale li avesse lasciati sotto l'albero, guidato fin lì dalle sue renne.

La storia di Ashley Archambault insegna che la verità non sempre affossa e declina i rapporti tra genitori e figli, ma che spesso fortifica i legami sulla base del rispetto e dell'onestà, come nel suo caso.

