«Babbo Natale non esiste», la dirigente scolastica fa piangere i bambini dell'asilo nido: rabbia dei genitori

Latte e biscotti lasciati davanti al camino, letterina piena di desideri e regali sotto l'albero. Il periodo natalizio è il momento più atteso dell'anno dai bambini di ogni età, che impazienti attendono l'arrivo di Babbo Natale a bordo della sua slitta.

A pochi giorni dal 25 dicembre, il sogno di molti bambini del nido “San Giuseppe” di Lerino a Torri, in provincia di Vicenza, è svanito a causa delle dichiarazioni rilasciate dalla dirigente scolastica, proprio in merito all'esistenza di Babbo Natale. Molti dei genitori lì presenti si sono arrabbiati con la preside per l'accaduto, proprio in viista del Natale.