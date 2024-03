Incidente con il parapendio: morto in fase di atterraggio, colpa di una folata di vento

di Redazione web

È morto nel pomeriggio all'ospedale di Vicenza un uomo di 64 anni, di Selvazzano (Padova), che era precipitato stamani con il proprio parapendio, intorno alle ore 12.00, nei pressi dell'aeroporto «Ferrarin» di Thiene (Vicenza). Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, l'auto medica e l'elicottero del Suem 118, che ha trasportato l'uomo all'ospedale berico. A causare l'incidente probabilmente una folata di vento che ha fatto perdere il controllo della vela durante la fase di atterraggio.

Secondo una prima ricostruzione, fatta anche sulla base di alcune testimonianze di persone che hanno assistito al fatto, l'uomo sarebbe stato tradito dal vento, che lo ha fatto precipitare durante la discesa. Il paracadutista si trovava a 6-7 metri d'altezza quando una folata repentina lo avrebbe trascinato via dal punto di atterraggio, facendolo schiantare in un campo poco distante, in un prato fuori dell'aeroporto. Portato al San Bortolo con l'elisoccorso, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto i carabinieri della compagnia di Thiene.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA