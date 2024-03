Incidente stradale, auto contro un albero in pieno centro: Alice Culcasi muore a 23 anni. Gli amici in lacrime

di Redazione web

Un incidente stradale terribile all'alba nel pieno centro di Trapani in Sicilia. La vittima di una nuova tragedia della strada è Alice Culcasi, appena 23 anni: la ragazza è morta all’alba della vigilia di Pasqua in seguito a un incidente mortale in via Virgilio a Trapani.

La dinamica dello schianto

La ragazza avrebbe perso il controllo della propria auto – una Seat Ibiza – in via Virgilio e sarebbe andata a sbattere contro un albero. Il violento impatto, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi e la gestione del traffico. Nonostante i soccorsi, la ragazza è praticamente morta sul colpo per la violenza dell'impatto.

Alice morta, cordoglio social

«Possibile che si ripetano in continuazione incidenti così? Alberi, muri, pilastri, ma cosa sta succedendo? Perché si continua a morire così?».

«Ti ricorderò sempre così sorridente. Riposa in pace amica mia, anche se non stavamo più insieme, eri sempre mia amica, avevi una vita avanti ancora. Riposa in pace ti vorrò sempre bene», si legge nel messaggio dell’amica Jessica. “Riposa in pace, non posso crederci ancora”, commenta l’amico Leo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA