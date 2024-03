L'auto esce di strada e prende fuoco, morto carbonizzato mentre cerca di mettersi in salvo

di Redazione web

Terribile incidente nel Cagliaritano. Un uomo è stato trovato morto carbonizzato nella sua auto, e l'ipotesi è che sia rimasto intrappolato nel veicolo che avrebbe preso fuoco dopo essere uscito di strada. L'automobilista con molta probabilità è morto nel tenttivo di mettersi in salvo.

Il corpo carbonizzato

A fare la macabra scoperta, sabato mattina, i soccorritori che hanno trovato il corpo carbonizzaro intorno alle 6 al lato della strada provinciale 20, una bretella che dalla Nuova Orientale sarda - la statale 125 che collega Cagliari a Tortolì - porta a Solanas, una località balneare della costa sud est del Cagliaritano. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma quando i medici sono arrivati per l'uomo non c'era ormai più niente da fare. Accorsi sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'evento.

L'ipotesi

L'auto, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere uscita fuori strada senza il coinvolgimento di altre vetture. Poi le fiamme, con il conducente intrappolato a bordo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 10:39

