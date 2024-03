Daniel gioca con il fratellino e scompare, lo ritrovano esanime nel fiume: «Corsa disperata in ospedale, ma il bambino di 5 anni è morto poco dopo»

di Redazione Web

Tragedia avvolta nel mistero a Londra. Il piccolo Daniel Alaby stava giocando col fratellino a Pier Way, Bexley, nel sud-est della capitale inglese l'ultima volta in cui è stato visto. «È un bambino nero, ha 5 anni, non ha un dente e indossa una maglietta viola», così è stato descritto dalla polizia appena sono partite le ricerche. Ricerche che, però, si sono interrotte molto presto: il piccolo è stato trovato nel fiume Tamigi, come dichiarato dalla Metropolitan Police.

La polizia, come riportato dal Mirror, ha praticato la rianimazione cardiopolmonare prima dell'arrivo dei paramedici. Poi, la corsa in ospedale ma è stato tutto inutile, Daniel è stato dichiarato morto poco dopo.«La polizia - ha detto un portavoce - ha lanciato un appello venerdì 29 marzo per rintracciare un bambino scomparso, Daniel Alaby.

L'appello della polizia

Dai primi accertamenti sembrano non trapelare indizi che indichino un coinvolgimento di altre persone nella morte del bambino, ma la polizia ha assicurato che «le indagini continueranno». L'appello è a chi ha notato qualcosa in quelle ore, in quei minuti disperati: «Chiunque abbia visto Daniel venerdì sera è pregato di chiamare la polizia al numero di Londra 101 o di scrivere a @MetCC il numero 4592/29MAR24», ha concluso la polizia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 10:18

