Studente di 16 anni si impicca in camera con la cintura dei pantaloni: trovato dal fratellino

Tragedia a Roseto degli Abruzzi: uno studente di 16 anni si è tolto la vita impiccandosi con la cintura dei pantaloni. Un dramma senza apparente motivazione è avvenuto tra le 23.30 e la mezzanotte della vigilia di Pasqua nella frazione di Campo a Mare.

Suicidio a Roseto degli Abruzzi: 16enne si toglie la vita con la contura

Secondo le prime informazioni sommarie, a fare la tragica scoperta sarebbe stato il fratello minore del giovane. Quest'ultimo ha immediatamente allertato i genitori, i quali hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 di Roseto, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. È intervenuto anche il medico legale per l'ispezione cadaverica, il quale ha riscontrato l'assenza di lividi o ferite sul corpo del giovane che potessero far pensare a qualcosa di diverso da un gesto volontario.

I carabinieri della locale stazione e della compagnia di Giulianova hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i familiari.

