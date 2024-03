Michelle Baldassarre morta suicida per i maltrattamenti. Condannato il marito: «Picchiava lei e le figlie per futili motivi»

di Luigi Lupo

«Un clima di sopraffazione, psicologica e psichica che, peraltro, hanno chiaramente percepito anche persone estranee al nucleo familiare dell'imputato». È un passaggio delle motivazioni della sentenza con cui il tribunale di Bari, lo scorso 30 novembre, ha condannato a sette anni di carcere Vito Passalacqua, imputato per maltrattamenti nei confronti delle figlie e della moglie, Michelle Baldassare, la 50enne morta suicida nel febbraio 2023. Il suo corpo carbonizzato, e con un coltello conficcato nel torace, fu ritrovato nelle campagne di Santeramo in Colle. Due mesi prima, Passalacqua era finito ai domiciliari, dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia da parte della moglie.

La donna era stata accolta in una casa protetta, dove era rimasta fino a pochi giorni prima della sua morte. Passalacqua è stato condannato in rito abbreviato, mentre è stata disposta l'archiviazione delle indagini relativamente all'ipotesi di istigazione al suicidio. Nelle motivazioni della sentenza di condanna, la giudice per le indagini preliminari Susanna De Felice ha sostenuto «la circostanza aggravante della minorata difesa» perché Michelle Baldassare soffriva di un disagio psicologico. «Nel caso in esame si legge nelle motivazioni - Passalacqua ha certamente approfittato, per maltrattare la Baldassarre, non soltanto delle circostanze di tempo e di luogo, vessandola, denigrandola, mortificandola, controllandola ossessivamente e picchiandola per anni, tra le mura domestiche - spesso dinanzi alle figlie minori, incapaci per età e prostrazione di difenderla, al riparo da occhi indiscreti - ma soprattutto lo ha fatto nella piena consapevolezza della sua fragilità e vulnerabilità, palesi (quantomeno) sin dal momento in cui la stessa aveva tentato il suicidio».

Anche le figlie nel mirino

Passalacqua avrebbe denigrato anche il percorso di psicoterapia affrontato dalla moglie, ritenendolo «una stronzata cui era preferibile andare a mangiare una pizza».

Soffriva anche lei di un «disturbo ossessivo da ricondursi al clima familiare oppressivo e alla sua costante paura di fallire, evidentemente generata dalle aspettative che il genitore faceva gravare su di lei e dalle reazioni denigratorie che assumeva di fronte ai fallimenti della figlia». Sono state le stesse sorelle, nel corso del processo, a raccontare il clima vissuto in casa: «Le sorelle Passalacqua hanno precisato, infatti, che le reazioni violente del padre e le condotte denigratorie e sminuenti nei loro confronti venivano scatenate da eventi banali e insignificanti - come la pasta troppo salata, il pane tagliato male a tavola, la manifestazione di un'opinione diversa su fatti ordinari - presi a pretesto dall'imputato per dare sfogo alla propria furia».



Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA