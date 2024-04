Maltempo, grandinata improvvisa sulla Autostrada A4: chicchi a raffica sulle auto, strada imbiancata

Maltempo in Veneto. Un violento temporale si è abbattuto all'ora di pranzo di giovedì 18 aprile 2024 sulla A4, nel tratto tra Verona e Vicenza, in particolare tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello, causando rallentamenti. Al momento non si segnalano danni alle auto, da valutare invece quelli alle colture, in particolare quelli legati agli alberi in fiore.

L'ondata di maltempo che sta attraversando il Nordest non dà cenno di placarsi e le temperature stanno continuando a scendere. Il video girato in autostrada dalla nostra lettrice Arianna Calzavara, che rende bene l'idea di quanto accaduto.

Tutto imbiancato

La grandinata ha interessato il versante ovest della provincia di Vicenza, in particolare i comuni di Brendola e Montecchio Maggiore. La grandinata, inizialmente mista ad acqua ma poi «secca» e intensa ha completamente imbiancato il paesaggio.

