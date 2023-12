La bimba non vuole sedersi sulle sue ginocchia, la reazione di Babbo Natale è un insegnamento: «Lotta per te stessa»

di Redazione Web

Negli Stati Uniti nel periodo natalizio i centri commericiali assumono persone che, vestite da Babbo Natale, hanno il compito di intrattenere i bambini, ascoltando i loro desideri. A volte, però, il loro compito non è facile come sembra: come riporta Good Morning America, infatti, uno di questi Babbo Natale ha dovuto confrontarsi con una bambina che non voleva sedersi sulle sue ginocchia. L'uomo, però, non si è perso d'animo, e ha saputo parlarle con gentilezza: la madre della piccola, poi, ha documentato tutto su TikTok, e il video ha riscosso molto successo.

La lunga attesa

Katie Love, la madre della piccola, ha raccontato: «Ho portato mia figlia, Adley, a incontrare Babbo Natale. Lei era molto emozionata, aspettava con ansia quel momento. Mentre era in fila, però, ha cominciato a manifestare una certa ritrosia». L'incontro tra Adley e Babbo Natale è stato inusuale, ma Steve Lantz, l'uomo che stava impersonando la celebre figura natalizia, ha saputo parlare alla bambina col tono giusto, senza metterla in imbarazzo.

Quando è arrivato il turno di Adley, la piccola ha detto chiaramente a Babbo Natale di non essere a suo agio e di non volersi sedere sulle sue ginocchia, nonostante la lunga attesa per quell'incontro. E la reazione di Lantz, documentata in un video TikTok dalla mamma Katie, è stata apprezzata da molti utenti. «È il tuo corpo e sei tu che decidi», ha detto Babbo Natale alla piccola. «Lotta per te stessa e per quello che pensi sia giusto»

Una lezione per tutti i bambini

Lantz ha poi raccontato: «Quando la bambina si è rifiutata di sedersi sulle mie ginocchia, ho voluto incoraggiarla.

Katie Love ha aggiunto: «Mi sono sentita una mamma orgogliosa. Voglio che Adley abbia sempre il pieno controllo del suo corpo e delle sue azioni». La donna, poi, ha espresso la sua filosofia: occorre che i bambini imparino, il prima possibile, a esprimersi sempre, nel bene e nel male. Katie, inoltre, ha la speranza che anche gli altri genitori possano avviare con i propri figli un dialogo costruttivo.

Love e Lantz, poi, hanno espresso un altro concetto inusuale: secondo loro, infatti, occorrerebbe rivedere le tradizioni attualmente in vigore. Lantz ha detto: «Non sono contro la figura di Babbo Natale, o contro il fatto che i bambini si siedano sulle sue ginocchia. Penso, però, che si debba fare in modo tale da rispettare il bambino, sempre. Forse il modo in cui lo facciamo è antiquato. Non penso che, per godersi il Natale, ci si debba per forza sedere sulle ginocchia di un uomo».

