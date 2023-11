«Appuntamento al buio, a cena scopro che è miliardario: ho avuto paura. Ecco perché è stato un disastro»

di Hylia Rossi

I primi appuntamenti sono sempre un terno al lotto. Infatti, solitamente si sa ben poco della persona con cui si è deciso di passare qualche ora ed è necessario ci sia un minimo di apertura da parte di entrambi per permettere di approfondire la conoscenza quel tanto che basta per capire se ci sarà o meno un secondo round.

Quando si tratta di un appuntamento al buio, poi, la situazione è ancora più complessa, ma per tanti quella sensazione di mistero è in realtà piacevole e si è disposti a farsi "sorprendere". Nel caso presente, la sorpresa non è stata poi così negativa dato che la donna ha scoperto che l'uomo seduto di fronte a lei è miliardario, ma sembra che a volte avere così tanti soldi possa creare problemi e non serva affatto a evitare il disastro.

«Ecco la storia del mio appuntamento con un miliardario»

Tutto è iniziato quando un amico si è proposto di utilizzare i suoi contatti di lavoro per farle conoscere un uomo particolarmente facoltoso e procurarle un appuntamento, e così è stato: poco dopo, la ragazza si è ritrovata al telefono con un uomo che sembrava essere «molto nervoso», afferma MJ, che poi continua «e non so, ho trovato che fosse interessante perché mi sorprende sempre quando qualcuno di più grande e, insomma, un professionista, si imbarazza a parlare con me».

Arrivato il momento dell'appuntamento, MJ si presenta al ristorante e poco dopo vede approcciare un grosso Suv nero con autista.

Poi, nel bel mezzo del pasto, MJ riceve un messaggio dall'amico che la informa sulla reale ricchezza dell'uomo: non si tratta semplicemente di qualcuno di facoltoso, ma del figlio di una delle famiglie più ricche degli Stati Uniti, con un patrimonio di oltre 70 miliardi. A quel punto, la donna non è particolarmente contenta perché se un po' di soldi fanno sicuramente comodo, «con quella cifra se mi volesse morta», dichiara MJ nel video, «potrebbe tranquillamente organizzare la cosa».

In ogni caso, essendo già nel bel mezzo della cena, MJ decide di concludere per lo meno la serata. I due vanno a ballare, sotto richiesta di lui, e poi si dirigono a casa dell'amico. «Lì c'è stato il primo campanello d'allarme, perché ha preso la chitarra e mi ha fatto una serenata di ore e ore, proprio come nel film di Barbie», dice MJ. Quando lei si è detta stanca, l'uomo si è offerto di riportarla a casa e da quel momento ha iniziato a chiederle insistentemente di avere un rapporto sessuale.

Per l'intero tragitto, MJ ha rifiutato ancora e ancora e quando è arrivata al suo appartamento pensava di essere finalmente salva, ma ha scoperto di aver dimenticato la chiave a casa dell'amico, dovendo quindi usare la scala antincendio per entrare dalla finestra. Allora, l'uomo si è proposto per lo meno di assicurarsi che riuscisse ad arrivare sana e salva, e lei ha acconsentito.

Tuttavia, una volta scavalcato il davanzale, il miliardario si è seduto sul divano e ha affermato che avrebbe dormito lì, continuando ad importunarla per avere di più. Inizialmente, MJ si è chiusa a chiave nella propria stanza, ma dopo che lui ha provato ad aprire con insistenza, la ragazza ha deciso di spingerlo fuori e di minacciarlo di chiamare la polizia se non fosse andato via immediatamente. Fortunatamente, alla fine si è arreso ed è uscito dal palazzo.

Qualche giorno dopo, l'uomo ha provato a scusarsi per messaggio e a chiedere di avere una seconda possibilità, ma MJ non ne ha voluto sapere e l'ha bloccato. C'è chi, nei commenti, non crede alla storia di MJ, mentre moltissimi hanno scritto nomi per cercare di indovinare di quale miliardario si potesse trattare. Infine, qualcuno ha scritto: «Almeno potevi chiedere un regalo di scuse».

